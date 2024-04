Pronostici Serie A, l'analisi e le quote di Napoli-Roma

In Serie A il programma della 34ª giornata prevede il confronto tra il Napoli e la Roma . Giovedì scorso la squadra di Daniele De Rossi grazie al "2-1" di Udine è riuscito a riscattare la sconfitta subita all' Olimpico contro il Bologna . Ora il club capitolino vanta 4 punti in più dell' Atalanta sesta (la " Dea ha però disputato una gara in meno) e ben 9 in più rispetto ai partenopei .

Il Napoli di Francesco Calzona nelle precedenti 6 partite di campionato è riuscito a vincere soltanto sul campo del Monza (4-2) mentre nelle restanti 5 gare hanno fatto registrare 3 pareggi (1-1 contro Torino ed Inter e 2-2 con il Frosinone) e 2 sconfitte (3-0 con l'Atalanta e 1-0 ad Empoli).

Le due compagini, rispettivamente in casa ed in trasferta, si equivalgono. Il Napoli al "Maradona" vanta 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, 23 punti conquistati con 22 gol fatti e 23 subiti. La Roma invece lontano dai lidi amici ha totalizzato un punto in meno rispetto ai partenopei, 6 successi, 4 pareggi e 6 sconfitte con 23 reti all'attivo e 21 al passivo.

Partenopei favoriti ma...

Le quote sorridono ad Osimhen e compagni, il segno 1 paga mediamente 1.95 mentre il "2" è in lavagna a circa 3.90. All'andata i giallorossi riuscirono ad imporsi per "2-0", un Multigol 2-4 (esito centrato dal Napoli al "Maradona" in 13 match su 16) proposto su Cplay e Goldbet a 1.50 mentre su Eurobet vale 1.53.