Campionato turco, quote e pronostico di Karagumruk-Antalyaspor

Meno di due reti? Capita raramente...

Il Karagumruk è una vera fucina di italiani: Sirigu, Bertolacci, Lasagna e la lista non finisce qui. In rosa anche elementi che hanno discreti trascorsi in campionati europei “top” come Eysseric (visto anche alla Fiorentina) e Feghouli (ex Valencia). Un “cocktail” che al momento però non sarebbe sufficiente per restare in massima serie: servono punti e subito, contro un Antalyaspor che fa registrare un netto predominio negli scontri diretti con la squadra allenata la scorsa stagione da Andrea Pirlo.

I risultati delle due squadre in campionato dicono che raramente si vedono partite con meno di due reti totali. Una base di partenza, come pronostico, potrebbe essere il Multigol 2-4 offerto da Cplay e Sisal a 1.48, a 1.47 invece da Snai.

In un match che si preannuncia tutto sommato aperto le reti complessive potrebbero essere due o tre. Quindi, restringendo il limite di segnature al Multigol 2-3 l'offerta sale a 1.95.