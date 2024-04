Pronostico Barcellona-Valencia, una sfida tra deluse

Con le dovute proporzioni, Barcellona e Valencia hanno alle spalle due sconfitte che bruciano. I blaugrana sono reduci dal ko per 3-2 contro il Real Madrid (gara dalle infinite polemiche) mentre l'undici di Baraja ha perso un importante scontro diretto per l'Europa contro il Betis , corsaro al Mestalla per 2-1.

Rabbia Barça, occhio al primo tempo

Parola alle statistiche. L'1-2 contro il Betis ha interrotto una striscia di cinque No Goal+Under 2,5 di fila del Valencia, che in trasferta (5 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte) ha incassato ben 24 delle 34 reti totali al passivo.

Prima di cadere nel Clasico il Barça aveva sempre chiuso con la porta inviolata le precedenti sei partite di campionato. Nel loro stadio Cancelo e compagni hanno perso contro Real Madrid, Girona e Villarreal: poi, 12 vittorie e un pareggio.

Secondo i bookmaker il Barcellona ha le mani sui tre punti. Cplay banca il segno 1 a 1.37, segue Sisal a 1.36 e Snai a 1.35. In trasferta il Valencia non subisce gol nel primo tempo da tre mesi, in casa dell'Atletico Madrid. L'Over 0,5 Casa 1° tempo paga 1.48, l'offerta sale a 1.85 per l'1 primo tempo.