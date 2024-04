Pronostico Catanzaro-Venezia, parola d'ordine: " Sorpasso"

Parola d'ordine "Sorpasso". Al Ceravolo il Catanzaro ospita il Venezia, ad un solo punto dal Como secondo in classifica. I lagunari vogliono sopravanzare i lariani per assicurarsi la promozione diretta. Dal canto loro, i ragazzi di Vivarini puntano alla quarta piazza per evitare il turno preliminare dei playoff. Chi vincerà questo importante incontro? Ecco quote e pronostico.