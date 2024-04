Pronostici Serie B, quote e statistiche di Lecco-Sampdoria

Mancano tre giornate al termine del campionato di Serie B e la Sampdoria, posizionata all'ottavo posto in classifica con 46 punti, non è ancora matematicamente sicura di poter partecipare ai playoff promozione. La squadra allenata da Andrea Pirlo dopo aver pareggiato per 1-1 a Marassi contro il Como si prepara a giocare in trasferta contro un Lecco già retrocesso in Serie C.