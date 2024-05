Conference League, quote e pronostico di Aston Villa-Olympiakos

Olympiakos che si presenta al match contro l'Aston Villa dopo aver centrato 2 vittorie e 1 pareggio nelle precedenti tre gare di campionato. Il recente ruolino di marcia esterno dei biancorossi però non lascia dormire sonni tranquilli ai tifosi greci: 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime 4 trasferte.

Show in vista al "Villa Park"



Per le quote non sembra esserci partita. Il segno 1, proposto mediamente a 1.40, non sembra in discussione. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" che lega il successo dei "Villans" all'Over 2,5 (l'Aston Villa in casa ha terminato gli ultimi 4 incontri con almeno tre reti al novantesimo), un'opzione di scommessa offerta su Cplay, Goldbet e Better a 2.05.