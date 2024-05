Liga, 34ª giornata: il pronostico di Getafe-Athletic Bilbao

ll Getafe ospita l’ Athletic Bilbao nell’anticipo della 34ª giornata di Liga . I madrileni sono decimi in classifica, la vittoria per 3-1 in casa dell’ Almeria (ultima e retrocessa) è un segnale che la squadra vuole migliorare la sua posizione di classifica . Di certo, però, sono maggiori le motivazioni dell’ Athletic Bilbao (quinto), che dopo aver racimolato solo 2 punti nelle ultime 4 giornate vuole tornare a festeggiare una vittoria utile per tenere vive le speranze di agguantare il 4° posto.

Somma gol 3 cercasi

Un traguardo che ora viaggia a meno 6 dai Paesi Baschi dopo il ko per 3-1 contro la diretta rivale, l’Atletico Madrid. Al “Coliseum” il Getafe ha perso solo 3 volte in campionato e con 29 punti raccolti sui 43 totali in classifica si può tranquillamente definire “casalinga” la compagine allenata da Bordalàs.

L’Athletic al pari del Getafe gradisce No Goal e Under 2,5. Come se non bastasse, le due squadre fanno registrare un comune “ritardo”. Per Getafe e Athletic niente somma gol 3 rispettivamente da 16 e 13 giornate di fila!

Sulla carta è un match aperto a qualsiasi risultato, tenendo presente che gli ultimi cinque precedenti in campionato sono tutti finiti in parità. Per i bookie è probabile l’Under 2,5, da provare il Multigol 2-4: esito offerto a 1.58 da Cplay e Eurobet, a 1.57 da Snai.