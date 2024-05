Pronostico Monza-Lazio, quote e statistiche del match

Semaforo verde per la Lazio . La squadra allenata da Igor Tudor con l'1-0 inflitto al Verona ha fatto registrare la terza vittoria consecutiva in campionato.

I biancocelesti questo fine settimana hanno le carte in regola per disputare una buona gara sul campo di un Monza che non ha più nulla da chiedere a questo campionato.

Luis Alberto e compagni nell'ultima trasferta disputata hanno battuto per 1-0 il Genoa, un risultato che ha sancito l'8ª vittoria esterna stagionale dei biancocelesti. Da segnalare che il Monza nelle precedenti 5 partite giocate all'U-Power Stadium ha subito almeno due reti in 4 occasioni.

Biancocelesti favoriti ma...

Le quote di questo incontro pendono dalla parte della Lazio. Il segno 2 al triplice fischio dell'arbitro paga mediamente 1.80 mentre l'eventuale successo dei brianzoli regala un moltiplicatore pari a 4.30.

Nel ruolino di marcia esterno dei biancocelesti manca il segno X dal lontano 9 dicembre, 1-1 sul campo del Verona. Meglio cautelarsi quindi con la "combo" X2+Multigol 2-4 proposta su Cplay a 1.83 mentre su Goldbet e Better vale 1.80.