Manchester City-Wolves, il pronostico è sul numero di reti totali

In Premier League il Liverpool si è di fatto chiamato fuori dalla lotta per il titolo . Restano in piena corsa (anche se la matematica non condanna ancora i Reds) l’ Arsenal capolista con 80 punti e il City , che insegue staccato di un punto ma con un match da recuperare. Sia i Gunners che i Citizens scendono in campo sabato, la squadra di Guardiola sfiderà i Wolves conoscendo già il risultato di Arsenal-Bournemouth (fischio d’inizio alle 13.30).

Multigol 3-5: ecco la quota più conveniente

In ogni caso, il City sa di dover fare il suo. Ovvero, vincere e magari segnare anche molti gol per dare ristoro ad una differenza reti che al momento è +7 per l’Arsenal. All’Etihad arriva un avversario che (come quello dell’Arsenal del resto) non ha molto da chiedere al finale di stagione.

Curiosità, i Wolves hanno un notevole feeling con la somma gol 3, centrata in 13 occasioni: nessuno ha “fatto meglio” in Premier League da questo punto di vista. Il City, invece, non chiude un match con 3 reti esatte da ben 18 turni di fila!

Superfluo dire chi sia favorito in questo incontro, il consiglio è di provare la giocata “Multigol 3-5”. Cplay paga 1.71 per questo tipo di opzione, Sisal e Snai invece si fermano a 1.67.