Serie A, quote e pronostico di Verona-Fiorentina

Prima di disputare la semifinale di ritorno di Conference League la Fiorentina si prepara a giocare sul campo di un Verona che non ha ancora raggiunto la salvezza matematica.

La "Viola" nelle precedenti due giornate di campionato ha vinto sia contro il Sassuolo (5-1) che contro la Salernitana (2-0), due successi che hanno messo la parola fine a un digiuno di vittorie che andava ormai avanti dalla 26ª giornata.

L'Hellas invece prima di perdere per 1-0 sul campo della Lazio era riuscito a conquistare ben 4 punti contro l'Udinese (1-0) e l'Atalanta (2-2).

Verona a segno

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte di una Fiorentina che però potrebbe avere la testa già alla semifinale di ritorno di Conference League. Il "2" è offerto mediamente a 2.35 mentre la doppia chance 1X (opzione da non escludere) moltiplica una qualsiasi puntata per 1.60.

Il Verona al "Bentegodi" viaggia a una media di 1,12 gol realizzati a partita. Il Multigol Casa 1-2 è proposto su Cplay a 1.57, su Goldbet a 1.60 e su Eurobet a 1.58.