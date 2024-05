Serie A, pronostico Milan-Genoa: l'analisi del match

Un Milan già qualificato per la prossima edizione della Champions League si appresta a ricevere un Genoa che non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Il " Diavolo " in questa stagione al " Meazza " ha fatto registrare 11 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, un rendimento da grande squadra che però dovrà fare molta attenzione a non sottovalutare un Genoa che ha perso solamente una delle precedenti nove trasferte di campionato (3 successi e 5 pareggi nelle restanti 8 gare esterne).

In campo senza troppe pressioni

La compagine rossonera parte con i favori del pronostico, il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro è in lavagna a circa 1.50 mentre la doppia chance X2 si gioca mediamente a 2.70. In una partita in cui entrambe le compagini non avranno di certo paura di perdere l'incontro non si possono escludere Goal (a 1.88) e Over 2,5 (a 1.70) al termine del secondo tempo di gioco. Il Multigol 2-4, esito centrato dal Genoa in 11 trasferte su 17, è offerto su Cplay, Goldbet e Better a 1.50.