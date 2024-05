Pronostico Roma-Juventus, Lukaku sfida Vlahovic

Allo stadio Olimpico va in scena il confronto tra la Roma e la Juventus. La classifica obbliga la squadra allenata da Daniele De Rossi a non commettere errori in questo match. I giallorossi, quinti ma con una gara disputata in più rispetto all'Atalanta (la "Dea ha soltanto due punti in meno dei capitolini) hanno bisogno di una vittoria per mantenere la squadra di Gasperini a "distanza di sicurezza".