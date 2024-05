Premier League, pronostico Liverpool-Tottenham: quote ok per i "Reds"

Il palcoscenico di Anfield si prepara per il calcio di inizio di Liverpool-Tottenham con entrambe le compagini che proveranno a tornare a vincere dopo i deludenti risultati ottenuti nelle recenti partite di Premier League .

Sia i "Reds" che gli "Spurs" nelle precedenti 5 giornate di campionato hanno conquistato i tre punti soltanto una volta. La squadra di Jurgen Klopp dopo aver pareggiato sul campo del Manchester United (2-2) ha subito una sconfitta amara in casa contro il Crystal Palace (1-0), un risultato a cui ha fatto seguito il convincente successo ottenuto nella tana del Fulham (3-1). Tuttavia Salah e compagni non sono poi riusciti a confermarsi nelle successive due trasferte disputate contro Everton (2-0) e West Ham (2-2).

Il Tottenham invece prima di perdere contro Chelsea (2-0), Arsenal (3-2) e Newcastle (4-0) aveva fatto registrare una vittoria e un pareggio nelle sfide con il Nottingham (3-1) e il West Ham (1-1).

"Reds" avanti per le quote

Il Liverpool nelle 17 gare disputate ad Anfield vanta 16 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, i "Reds" con 43 reti realizzate e 15 subite hanno regalato l'Over 2,5 in ben 12 occasioni. Le quote di questo incontro pendono nettamente dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 è in lavagna a circa 1.40 mentre la doppia chance X2 vale mediamente 2.65.

Liverpool in vantaggio all'intervallo? L'1 primo tempo è proposto su Cplay a 1.85, su Sisal a 1.83 e su Bwin a 1.87.