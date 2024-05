Pronostico Udinese-Napoli, per i bookie un esito è molto probabile

Match da Goal... già nel primo tempo? Che quota!

Subito una curiosità utile per inquadrare un po’ meglio la sfida. L’Udinese nelle ultime tre partite casalinghe ha sempre subìto 2 reti esatte. Lo stesso ha fatto il Napoli in tre delle ultime quattro giornate di campionato. Allargando la panoramica, siamo in presenza di due squadre che da tempo non fanno registrare un clean sheet. Per la precisione, l’Udinese da 10 turni consecutivi mentre il Napoli addirittura da 13.

Dati che spingono inevitabilmente il pronostico in direzione Goal: almeno una rete per parte si gioca a 1.67 su Cplay, a 1.65 su Better e a 1.63 su Planetwin. Possibile che le due squadre vadano a segno già nella prima frazione? Con il Napoli in campo l’esito “Goal 1° tempo” non si è mai visto nelle ultime 8 giornate. Per chi cerca un esito a quota più alta può guardare proprio in questa direzione: il moltiplicatore è pari a 4.25. Non male anche l’Over 1,5 1° tempo, in lavagna a 2.65.