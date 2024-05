Playoff Serie C, statistiche e pronostico di Juventus Next Gen-Arezzo

Playoff promozione di Serie C al via! La Juventus Next Gen inizia il suo cammino contro l' Arezzo , squadra che nella regular season si è posizionata in classifica un punto sotto ai bianconeri . Il regolamento parla chiaro, in caso di parità al termine dei 90 minuti passerà la squadra che ha terminato il campionato con più punti in classifica .

Il ruolino di marcia interno della Juventus Next Gen recita 8 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. In queste 19 partite i bianconeri vantano 26 gol all'attivo e 21 al passivo. Andamento opposto per l'Arezzo in trasferta, sono sempre 6 i pareggi con 5 successi e 8 sconfitte nelle restanti 13 gare esterne (21 reti realizzate e 27 subite).

Poche reti in vista

La posta in palio è altissima, la Juventus Next Gen nei due precedenti stagionali disputati contro l'Arezzo ha sempre vinto per 1-0. Da segnalare inoltre che la compagine bianconera nelle precedenti 7 gare interne ha sempre segnato 1 o 2 gol. Il segno 1 al termine del secondo tempo è proposto su Cplay, Snai e Goldbet a 2.10.