Pronostico Picerno-Crotone, solo la vittoria per Zauli

Playoff di Serie C , si parte! Il torneo che eleggerà la quarta squadra promossa in Serie B scatta con un primo turno in cui si affronteranno le formazioni che nei tre gironi hanno chiuso tra il quinto e il decimo posto. Tutte sfide secche sul campo della meglio piazzata, in caso di parità al 90' va avanti la compagine più avanti in classifica.

Crotone, solo la vittoria: ecco il pronostico

Tra le partite interne al girone C in programma martedì 7 maggio spicca Picerno-Crotone. Gli Squali devono vincere al Curcio per non scendere subito dal treno playoff ma nei due precedenti in Basilicata hanno sempre pareggiato.

Nella regular season il Picerno ha perso solo tre volte in casa, subendo 12 reti: terza miglior difesa casalinga del girone C. Anche per questo, la squadra di Longo risulta più propensa all'Under 2,5 a differenza del Crotone, che ha fatto registrare l'Over 2,5 in 21 delle 38 gare giocate.

Al Curcio come detto non è facile per nessuno vincere e anche segnare ma il Crotone deve prendersi dei rischi per evitare l'eliminazione prematura. Un esito da tenere in considerazione? Occhio al Multigol Ospite 1-2.