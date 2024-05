Pronostico Bruges-Fiorentina, migliori quote e pronostico

Tra la Fiorentina e la seconda finale consecutiva di Conference League c'è il Bruges . Un avversario ostico, battuto per 3-2 al Franchi grazie ad un gol in extremis di Nzola .

Quote equilibrate, serve una "Doppia possibilità"

Il Bruges dopo la sconfitta del Franchi ha battuto 2-1 l'Anversa nei playoff che porteranno all'assegnazione del titolo di campione in Jupiler League (campionato belga). Da segnalare che Vanaken e compagni hanno segnato almeno 2 gol in sette delle ultime otto partite giocate tra campionato e Conference League.

Il Bruges ha messo a referto cinque Over 2,5 di fila contro i quattro della Fiorentina, di cui si è vista una versione piuttosto svagata a Verona contro l'Hellas. I toscani nella fase a gironi di Conference avevano già affrontato una squadra belga e in trasferta era arrivato un risultato di parità, 2-2, come in parità si era chiusa l'andata dei quarti in casa del Viktoria Plzen (0-0).

Per i bookmaker la sfida è aperta a qualsiasi risultato, il Bruges è di poco favorito: su Cplay e Betsson il segno 1 si gioca a 2.55 e il 2 a 2.65. Il pareggio vale 3.30 per Planetwin e Bet365 mentre l'offerta sale a 3.50 su Sisal. Il 2 della Fiorentina paga 2.60 volte la posta su Bwin, 2.70 invece su Snai e GoldBet.

Da valutare, visto il potenziale equilibrio, un esito "Multi chance". L'opzione X o Goal è in lavagna a 1.50.