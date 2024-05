Real o Bayern, chi va in finale di Champions? Cosa dicono le quote

Dopo il City , tocca al Bayern . Ancelotti è atteso dalla super sfida contro i tedeschi, ultimo ostacolo prima di approdare alla finale di Champions in programma a Wembley il primo giugno. Buona partita quella giocata dalla squadra di Tuchel a Monaco di Baviera ma contro i campioni dei Blancos difficilmente si esce vittoriosi dal campo: 2-2 il verdetto dell'Allianz Arena.

Quote ok per il Real ma...

Il Real Madrid nel weekend si è laureato campione di Spagna mentre un Bayern comprensibilmente distratto ha perso 3-1 sul campo dello Stoccarda. Dato che merita rilievo: sono sette le trasferte di fila in cui i bavaresi hanno fatto registrare la combo Goal+Over 3,5, uscita oltretutto anche nella sfida di andata contro il Real Madrid.

Gli spagnoli sabato hanno liquidato la pratica Cadice (3-0) mentre nelle due precedenti partite interne hanno subìto 2 gol dal Barcellona (3-2) e 3 dal Manchester City. Come dire: fortissimi, ma non impenetrabili. E il Bayern già all'andata ha dimostrato di avere più di una freccia nell'arco per impensierire i Signori della competizione.

Cosa dicono le quote? Che al termine dei regolamentari sarà vittoria Real, offerta dal bookmaker Cplay a 1.87. Su Snai e William Hill invece l'offerta scende a 1.85. Il Goal è dato a 1.53 mentre se si sceglie la combo Goal+Over 2,5 la quota sale a 1.77.