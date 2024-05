Playoff di League One, quote e pronostico di Peterborough-Oxford

Al " Weston Homes Stadium " Peterborough ed Oxford si giocano l'accesso alla finale playoff di League One . L'andata, disputata al " Kassam Stadium ", è terminata 1-0 in favore dell' Oxford . La classifica della regular season ha però visto i " Blues " terminare la stagione davanti ai gialloblù , 84 i punti conquistati dal Peterborough , 77 quelli totalizzati dall' Oxford .

L'ultimo precedente tra le due squadre andato in scena al "Weston Homes Stadium" è terminato 3-0 per l'undici di casa, un risultato che lascia infatti pendere le quote di questo incontro dalla parte del team allenato da Darren Ferguson.

Show in campo



Il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro è in lavagna a circa 2.10 mentre il "2" è proposto mediamente a 3.05. Da segnalare che il Peterborough nelle precedenti 4 gare ufficiali disputate davanti al proprio pubblico ha realizzato la bellezza di 12 gol, l'Over 1,5 Casa è offerto su Cplay a 1.81, su Goldbet a 1.82 e su Eurobet a 1.81.

Per i bookmaker può starci l'Over 2,5 al triplice fischio dell'arbitro, l'opzione che prevede almeno tre reti al novantesimo si gioca a 1.60.