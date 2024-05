Europa League, il pronostico di Atalanta-Marsiglia

Comparazione quote: X primo tempo

La buona notizia per Gasperini è che in questa stagione le vittorie esterne del Marsiglia (in tutte le competizioni) si contano a malapena sulle dita di una mano. Di contro l'Atalanta nelle cinque partite casalinghe giocate in Europa ha incassato solo tre reti, mai più di una in un singolo incontro. Da segnalare poi che le 11 gare disputate nel 2024 al Gewiss da Scamacca e compagni non sono mai terminate sullo 0-0 all'intervallo. All'andata invece Marsiglia-Atalanta finì 1-1 al riposo (e anche al 90'). Vista la posta in palio non è da escludere un risultato di parità al 45'.

L'X primo tempo si gioca a 2.28 su Cplay, a 2.20 su Sisal e a 2.10 su William Hill. Con quale risultato potrebbe concludersi questa semifinale di ritorno? Occhi puntati sulla tipologia "Multi esiti": 1-1/2-1/1-2/2-2 a quota 2.62.