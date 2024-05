Pronostici Ligue 1, Brest-Reims: quote e statistiche del match

La compagine biancorossa dopo aver pareggiato per 0-0 contro il Nantes si appresta a ricevere un Reims senza più obiettivi che nelle precedenti 5 gare di campionato ha fatto registrare soltanto 2 pareggi e 3 sconfitte.

Padroni di casa favoriti

Il ruolino di marcia interno del Brest recita 8 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, 16 partite nelle quali l'undici allenato da Eric Roy ha trovato la via del gol in ben 24 occasioni. Le quote pendono nettamente dalla parte dei biancorossi, il segno 1 è proposto su Cplay a 1.68 mentre su Goldbet e Better paga 1.67.

Il Reims nelle ultime due trasferte disputate ha prima perso per 3-1 contro lo Strasburgo e poi non è riuscito a raccogliere nemmeno un punto sul campo del Clermont (4-1). Da provare l'Over 1,5 Casa al termine del secondo tempo di gioco.