Serie A, pronostico Frosinone-Inter: quote e statistiche del match

I ciociari possono crederci

L'Inter, prossimo avversario dei ciociari, è già Campione d'Italia. Le quote di questo incontro pendono nettamente dalla parte del club nerazzurro, il segno 2 è in lavagna mediamente a 1.60 mentre la doppia chance 1X si gioca a circa 2.25.

La squadra allenata da Simone Inzaghi però dopo aver perso per 1-0 sul campo del Sassuolo potrebbe subire almeno un gol anche contro il Frosinone. Da provare il Multigol Casa 1-2, un'opzione di scommessa proposta su Cplay a 1.58 mentre su Goldbet e Better moltiplica la posta per 1.63. Può starci l'Over 2,5 al triplice fischio dell'arbitro.