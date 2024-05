Playoff di Serie C, il pronostico di Pescara-Juventus Next Gen

Sarebbe bastato anche il pareggio per andare avanti, è arrivata addirittura una vittoria per 2-0 sull'Arezzo. Così, la Juventus Next Gen è approdata in grande stile al secondo turno della fase interna ai gironi dei playoff di Serie C. La squadra di Brambilla trova sulla sua strada il Pescara e adesso sì che servirà solo vincere per andare avanti. Si gioca ancora in gara secca e in caso di parità passerà la meglio piazzata in campionato.