Lecce-Udinese, quote scommesse e pronostico

Al Via del Mare di Lecce la parola d’ordine è “ Salvezza ”. Per l’ Udinese c’è l’urgenza di fare bottino pieno visto che dopo aver vinto in casa della Lazio (11 marzo) sono arrivati 3 pareggi e 4 sconfitte.

Esito primo tempo e combo: i consigli

Nessuno ha diviso la posta più volte (18) dei friulani in questo campionato. Non solo, siamo in presenza delle due formazioni che hanno fatto registrare in più occasioni il risultato esatto 1-1: rispettivamente, 9 e 10 volte. Altro dato da non trascurare, il Lecce in casa (17 partite giocate) ha realizzato 17 reti, con questa distribuzione: solo 4 nel primo tempo, ben 13 nella ripresa. Dunque, ipotizzare un primo tempo equilibrato (chissà, addirittura senza reti) sembra ragionevole. Il bookmaker Cplay banca a 1.98 un risultato di parità al riposo, su William Hill l'offerta scende a 1.95 e su Bwin a 1.93.

Si può considerare anche un’opzione “alternativa”, ovvero: Under 1,5 primo tempo+Over 0,5 2° tempo, a quota 1.66. Si fa centro con questa giocata se ci sarà massimo una rete nel primo e almeno una nel secondo tempo.