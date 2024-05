Premier League, pronostico Manchester United-Arsenal: l'analisi del match

Premier League , penultima partita in programma della 37ª giornata. L' Arsenal con 83 punti conquistati è in piena corsa per vincere il titolo, il Manchester United padrone di casa invece con il 4-0 subito sul campo del Crystal Palace è scivolato al di fuori della zona valida per partecipare alle prossime competizioni europee.

I "Gunners" vantano un attacco stellare, con 88 gol segnati (42 in trasferta) viaggiano a una media di 2,44 reti realizzate a partita. La squadra allenata da Mikel Arteta soltanto nelle precedenti 4 giornate del torneo ne ha messe a segno ben 13, nei 4 successi ottenuti ci sono da segnalare il 5-0 al Chelsea e il 3-2 contro il Tottenham.

Complessivamente il ruolino di marcia esterno dell'Arsenal recita 12 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte mentre il Manchester United all'Old Trafford vanta 9 successi, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Show in vista all'Old Trafford

I "Red Devils" nelle precedenti 10 gare di campionato disputate davanti al proprio pubblico hanno fatto registrare per ben 8 volte l'Over 2,5, un esito che si può trovare su Cplay a 1.34, su Snai a 1.33 e su Goldbet a 1.37. Quote ok per i "Gunners", la "combo" 2+Over 2,5 è proposta su Cplay a 1.67 mentre su Goldbet e Better vale 1.72.