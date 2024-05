Serie A, quote e pronostico di Juventus-Salernitana

La compagine bianconera all'Allianz Stadium ha fatto registrare 10 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta. La "Vecchia Signora" davanti al proprio pubblico con 23 gol all'attivo e 10 al passivo ha centrato per ben 12 volte l'Under 2,5 e soltanto 5 volte l'Over 2,5, nello specifico ben 10 delle 12 sfide terminate Under 2,5 si sono concluse con il Multigol 1-2 al novantesimo.

La Salernitana con 39 gol subiti fa regostrare la peggior difesa esterna del torneo, i campani in trasferta contano un solo successo, 4 pareggi e 12 sconfitte.

Subito in vantaggio

Quota popolare per il segno 1: la vittoria della Juventus su Cplay è in lavagna a 1.12 mentre su Goldbet e Better è offerta a 1.13. Dusan Vlahovic e compagni hanno senza dubbio le carte in regola per chiudere in vantaggio il primo tempo, su Cplay l'1 al duplice fischio dell'arbitro paga 1.45. Goldbet e Better invece propongono l'1 primo tempo a 1.48.