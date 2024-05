Liga, 35ª giornata: il pronostico di Barcellona-Real Sociedad

La 35ª giornata di Liga si chiude con un match interessante: Barcellona-Real Sociedad. I blaugrana vogliono rialzarsi dopo la batosta subìta dal Girona, che ha messo a nudo le lacune difensive di Cancelo e compagni: 9 gol subìti nelle ultime 3 giornate. Di contro c'è una Real Sociedad che in questo campionato non ha brillato, sia contro le big che in generale. I baschi però, in lizza per un piazzamento europeo, possono dar fastidio alla squadra di Xavi.