Pronostico Fiorentina-Monza, bookie convinti: a vincere sarà...

Non è facile smorzare l'entusiasmo generato dall'aver raggiunto la finale di Conference League per il secondo anno di fila. La Fiorentina ha però un finale di campionato da onorare, per tenersi aperta un'altra finestra con vista sull'Europa. Al Franchi arriva un Monza che non vince dal 16 marzo ma è sempre vivo e sul pezzo fino in fondo: contro Atalanta , Lecce e Lazio i brianzoli hanno segnato nei minuti finali di partita (recupero compreso).

Firentina favorita ma i dati dicono che...

Le statistiche da trasferta del Monza fotografano un quadro chiaro: evidente feeling con No Goal e Under 2,5, esiti presenti in 11 partite su 17. All'andata Monza-Fiorentina finì proprio così, 1-0 per i viola corsari con Beltran (l'eroe nella semifinale di ritorno col Bruges) abile a sfruttare un errore in disimpegno del comunque ottimo Di Gregorio.

In Serie A la Fiorentina ha sempre subìto gol in casa in questo 2024, l'ultimo clean sheet al Franchi risale al 29 dicembre: 1-0 al Torino. Curioso come i toscani abbiano collezionato solo una volta il parziale/finale X/X nell'arco dell'intero campionato (sul campo del Torino) contro le 9 del Monza.

Per i bookmaker nessun dubbio, Fiorentina favorita: su Cplay l'1 si gioca a 1.57 mentre su Snai e William Hill vale 1.55. Non male l'opzione Multi chance X o Goal, reperibile a 1.60 su Cplay, a 1.50 su Snai e a 1.48 su Sisal.