Pronostico Tottenham-City, Guardiola vede la vetta della classifica

Troppo forte, quasi imbattibile ma... non è ancora primo in classifica. Il City nelle ultime due giornate ha battuto con 4 gol di scarto Wolves e Fulham, presentandosi nel modo migliore al recupero di martedì contro il Tottenham che può regalare a Guardiola la vetta della classifica di Premier League.

Come arrivano le due squadre al match

Il City sta dominando qualunque avversario mentre nel weekend il Tottenham a grande fatica ha battuto il Burnley (2-1). In precedenza, gli Spurs avevano perso con due gol di scarto contro Liverpool e Chelsea, per 3-2 contro l'Arsenal e addirittura 4-0 per mano del Newcastle.

C'è da dire però che nei due scontri diretti stagionali il Tottenham se l'è giocata eccome col City: 3-3 all'andata all'Etihad e ko per 1-0, in extremis, in Fa Cup.

Per i bookie, però, stavolta non ci sarà partita. Il 2 del City è quotato a 1.30, come pure probabile è ritenuto l'Over 2,5. Un pensiero al Multigol 3-5 vale la pena farlo: 1.71 l'offerta di Cplay, 1.70 quella di Snai e Sisal.

Nel 2024, in campionato, il City flirta (come contro il Fulham) ma poi sfugge all'appuntamento con la somma gol 3.