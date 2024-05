Pronostico Atalanta-Juventus, in palio la Coppa Italia 2023/24

Comparazione quote: esito Multigol 2-3

In questo ciclo di gare i bergamaschi hanno sbloccato il match in sei occasioni e in cinque sono andati in vantaggio al riposo. Dati che suonano come un campanello d’allarme per i bianconeri, che in 4 delle ultime 5 partite giocate hanno subìto il gol d’apertura del match (sempre oltretutto entro i primi 30’ di gioco).

Nei due precedenti stagionali si è registrato un doppio pareggio, 0-0 a Bergamo e 2-2 a Torino. I bookmaker credono che a vincere sarà ancora una volta l’equilibrio. Il pareggio al 90’ è poco sopra quota 3 mentre l’Under 2,5, esito centrato dalla Signora ben 8 volte nelle ultime 10 partite, è offerto a 1.60. Decisamente più vivaci le ultime 10 della Dea, 7 delle quali si sono chiuse con un numero di reti compreso fra 2 e 3. Tradotto, occhio al Multigol 2-3: un'opzione che si gioca a 1.96 su Cplay, a 1.93 invece su Sisal e Snai.