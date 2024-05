Premier League, quote e pronostico di Brighton-Chelsea

Un Chelsea capace di conquistare 9 punti nelle precedenti 3 giornate di Premier League (2-0 Tottenham , 5-0 West Ham e 3-2 Nottingham ) si appresta a giocare in trasferta sul campo del Brighton di Roberto De Zerbi . I " Blues " con una vittoria possono ancora sperare in una qualificazione europea , Palmer e compagni sono appaiati a quota 57 punti con il Newcastle sesto ( Conference League ).

"Blues" a caccia dell'Europa

Osservando il ruolino di marcia esterno del Chelsea si nota che la compagine allenata da Mauricio Pochettino ha fatto registrare l'Over 3,5 in 8 delle precedenti 10 sfide esterne di campionato. Il Brighton in casa conta 29 reti all'attivo e 23 al passivo, un bottino che ha permesso all'Over 3,5 di rispondere presente in 8 occasioni su 17.

Il Brighton all'Amex Stadium prima di vincere per 1-0 contro l'Aston Villa aveva incassato ben 7 reti contro Manchester City (4-0) ed Arsenal (3-0). Per le quote Goal e Over 2,5 sembrano scontati (offerti entrambi a circa 1.40) mentre il Multigol 3-5 è proposto su Cplay a 1.75, su Goldbet a 1.70 e su Eurobet a 1.77.

I "Blues" partono con i favori del pronostico, il segno 1 paga circa 3.25 mentre il "2" raddoppia una qualsiasi puntata. La "combo" X2+Over 1,5 è offerta su Cplay a 1.50 mentre su Goldbet e Better paga 1.45.