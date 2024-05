Pronostici Liga, quote e statistiche di Real Sociedad-Valencia

L'obiettivo della Real Sociedad è dichiarato: vincere contro il Valencia e sperare in un passo falso del Betis sul campo del Las Palmas . Questo scenario permetterebbe alla squadra allenata da Imanol Alguacil di agguantare il sesto posto valido per la qualificazione alla prossima edizione dell' Europa League .

Il ruolino di marcia interno della Real Sociedad recita 7 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte mentre il Valencia in trasferta conta 5 successi, 3 pareggi e ben 9 sconfitte.

Padroni di casa favoriti

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 al termine del secondo tempo di gioco è proposto su Cplay, Goldbet e Snai a 1.60 mentre il "2" è in lavagna su Cplay a 5.80. Su Goldbet e Better invece offrono il successo del Valencia a 5.75.

La Real Sociedad nelle precedenti 12 gare di campionato disputate davanti al proprio pubblico non ha mai messo a segno più di due reti. Il Multigol Casa 1-2 moltiplica una qualsiasi puntata per 1.55.