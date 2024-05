Pronostico Southampton-West Brom, in palio la finalissima di Wembley

Vincere per volare a Wembley e giocarsi la promozione in Premier League . Questo l'obiettivo di Southampton e West Bromwich , che si sfideranno venerdì sera al St. Mary's Stadium. Nessun gol in casa del WBA nel match giocato domenica, tutto apertissimo quindi in vista della seconda sfida.

Southampton favorito, per i bookie è gara da Under ma...

Il Southampton parte favorito per centrare una vittoria nei 90' che eviterebbe il ricorso a supplementari e a rigori. I Saints si erano aggiudicati le due sfide di campionato, sia in casa (2-1) che fuori (2-0). Un'altra affermazione di Armstrong e compagni è offerta da Cplay, Betsson e Planetwin a 1.75. Il 2 del West Brom paga 4.50 su Cplay, 4.40 su Bwin e 4.33 su William Hill.

I bookie vedono in pole position l'Under 2,5 nonostante il Southampton abbia chiuso la stagione regolare con la nomea di squadra da Over 2,5 per eccellenza della Championship. Come pronostico si può tenere in considerazione la combo 1X+Over 1,5 in lavagna a 1.52.