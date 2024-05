Pronostici Serie A, quote e statistiche di Fiorentina-Napoli

La penultima giornata del campionato di Serie A ha inizio allo stadio " Artemio Franchi " di Firenze. La Fiorentina al momento in classifica, nonostante abbia disputato una gara in meno rispetto al Napoli , è in 8ª posizione (zona Conference League ) con due punti di vantaggio sul club partenopeo.

La squadra di Vincenzo Italiano nelle 18 gare interne di campionato ha fatto registrare 10 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte mentre l'undici di Francesco Calzona in trasferta conta 7 successi, 6 pareggi e 5 sconfitte.

Capitolo gol fatti e subiti, la "Viola" al "Franchi" viaggia a una media di 1,94 gol realizzati e 1,11 reti subite a partita. Il Napoli invece lontano dal "Maradona" ha segnato 29 reti subendone 19.

Partita equilibrata

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata. Il segno 1 su Cplay è proposto a 2.47 mentre su Goldbet e Better vale 2.45. Il successo dei partenopei invece su Cplay moltiplica una qualsiasi puntata per 2.85 mentre su Snai ed Eurobet paga 2.80.

La Fiorentina nelle precedenti 7 gare di campionato disputate davanti al proprio pubblico ha centrato sempre l'esito Goal, un'opzione di scommessa in lavagna a circa 1.55.