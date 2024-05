Pronostico Casertana-Juve Next Gen, le quote del match del Pinto

Prima il gol di Curcio , poi la traversa di Muharemovic . Il succo di Juventus Next Gen-Casertana è in questi due episodi, avvenuti nei concitati minuti di recupero. Nel match di ritorno dei playoff di Serie C (primo turno fase nazionale) i bianconeri di Brambilla devono vincere al Pinto con almeno due gol di scarto per andare avanti. Un'impresa o quasi.

Match da Goal al Pinto

Al Moccagatta la Casertana ha centrato il suo nono risultato utile di fila (6 vittorie e 3 pareggi) mentre la Juve ha perso dopo aver superato con lode i primi due esami dei playoff: 2-0 all'Arezzo e 3-1 in casa del Pescara. Curiosità, l'ultimo pareggio esterno dei bianconeri risale al 14 gennaio, 1-1 sul campo della Recanatese. Lo stesso giorno in cui la Casertana conosceva la sua ultima sconfitta interna, 0-2 per mano del Messina.

Cosa dicono le quote per questa sfida di ritorno? Ancora favorita la squadra di Cangelosi, un cui successo è offerto a 1.87. Possibile che ci siano almeno 2 reti in partita, l'Over 1,5 si può giocare a 1.36 mentre almeno una rete per parte (esito Goal) è un'opzione da 1.95 volte la posta.