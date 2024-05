Pronostici Serie A, quote e statistiche di Sassuolo-Cagliari

Per cercare di raggiungere la zona salvezza il club neroverde non può permettersi ulteriori passi falsi. In casa il Sassuolo ha fatto registrare 5 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte (23 gol fatti e 32 subiti). Soltanto 8 punti conquistati dal Cagliari in trasferta, i rossoblù lontano dai lidi amici vantano 1 successo, 5 pareggi e ben 12 sconfitte (12 reti all'attivo e 36 al passivo).

Neroverdi a caccia di punti

Il Sassuolo parte con i favori del pronostico, il segno 1 su Cplay, GoldBet e Better è in lavagna a 2.35 mentre il "2" è proposto mediamente a 3.05. Da segnalare che il Cagliari nelle precedenti 5 giornate di campionato ha sempre regalato l'1 primo tempo, su Cplay la possibilità che il Sassuolo riesca a chiudere in vantaggio i primi 45 minuti di gara paga 2.85 mentre su Snai e Sisal vale 2.90. Con entrambe le formazioni che vanno a caccia di punti salvezza non si può escludere il Goal al triplice fischio dell'arbitro.