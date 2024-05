Serie A, pronostico Roma-Genoa: le quote del match

Riflettori puntati sullo stadio Olimpico per la sfida tra la Roma di Daniele De Rossi e il Genoa di Alberto Gilardino . La squadra giallorossa dopo aver conquistato soltanto 2 punti contro Bologna (1-3), Napoli (2-2), Juventus (1-1) e Atalanta (2-1) va a caccia di riscatto contro un Genoa che nonostante non abbia più nulla da chiedere a questo campionato è riuscita ad evitare la sconfitta in 7 delle ultime 10 giornate del torneo (3 vittorie e 4 pareggi).

La Roma davanti al proprio pubblico ha fatto registrare 11 successi, 4 pareggi e 3 sconfitte. Lorenzo Pellegrini e compagni in casa viaggiano a una media di 2,05 gol realizzati e 1,05 reti subite a partita.

Il ruolino di marcia del Genoa recita 3 vittorie, 6 pareggi e 1 sola sconfitta nelle ultime 10 gare esterne. In queste 10 partite il Goal ha risposto presente in 8 occasioni, 7 sono terminate con il Multigol 2-3 e 1 con la "Somma Gol maggiore di 4".

Giallorossi favoriti

Le quote di questo incontro pendono nettamente dalla parte della Roma, il segno 1 è proposto mediamente a 1.45 mentre la doppia chance X2 è in lavagna a circa 2.75. Giallorossi a segno per almeno due volte? L'Over 1,5 Casa su Cplay paga 1.55 mentre su Goldbet e Better moltiplica una qualsiasi puntata per 1.52. La "combo" che lega il Multigol Casa 2-3 al Multigol Ospite 1-2 è offerto a 3.45.