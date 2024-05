Premier League, pronostico Manchester City-West Ham: l'analisi del match

La compagine allenata da Guardiola in campionato è reduce da 5 vittorie consecutive ed in casa complessivamente nel corso della stagione ha fatto registrare 13 vittorie e 5 pareggi. Haaland e compagni all'Etihad Stadium vantano 48 gol all'attivo e 15 al passivo.

Show dei "Citizens" in arrivo

Quote alla mano non sembra esserci partita, il West Ham non ha più obiettivi e nelle precedenti 5 gare del torneo è riuscita a conquistare soltanto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte). Il segno 1 è proposto su Cplay a 1.09 mentre su Goldbet e Better è proposto a 1.08.

Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" 1+Multigol 3-5 che moltiplica una qualsiasi puntata per 1.57.