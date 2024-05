Serie B, semifinali playoff: il pronostico di Palermo-Venezia

Il convincente 2-0 alla Sampdoria dice che probabilmente per il Palermo è iniziato un “nuovo campionato”. Per la compagine di Mignani seconda vittoria di fila, sempre nel segno di Diakitè (doppietta ai blucerchiati), decisivo anche contro il Sudtirol .

Gli esiti più probabili secondo i bookmaker

Semifinale playoff raggiunta dunque dai rosanero, ora alle prese con il Venezia. Lunedì sera il match d’andata al Barbera, dove i lagunari hanno vinto 3-1 a metà marzo. All’andata però i siciliani avevavo espugnato il Penzo con una tripletta di Brunori: insomma, fattore campo saltato in regular season.

A proposito di regular season, Pohjanpalo e compagni hanno lottato fino all’ultimo con il Como per il secondo posto, arrendendosi allo Spezia alla 38ª giornata. Da registrare 5 Goal+Over 2,5 di fila per il Venezia, che lontano dal Penzo non ha mai collezionato la somma gol 2. Per il Palermo, tra campionato e playoff, ancora nessun parziale/finale X/1.

Match sulla carta equilibrato con Goal e Over 2,5 per le quote probabili. Almeno una rete per parte dovrebbe effettivamente vedersi, occhio anche all’X primo tempo offerto a 2.18 da Cplay, a 2.15 da Snai e a 2.10 da Bwin.