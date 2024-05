Allsvenskan, quote e pronostico di Goteborg-Mjallby

Gialloneri a segno

Il Mjallby al momento vanta 9 punti in più del Goteborg ma negli ultimi 5 precedenti andati in scena al "Gamla Ullevi" è riuscito a portare a casa l'intera posta in palio soltanto una volta (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta). La compagine giallonera infatti non gode dei favori del pronostico, il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.15 mentre il "2" lo si può trovare a 3.05 su Cplay, a 3.10 su Goldbet e a 3.20 su Bet365.

Il Goteborg però in questo avvio di stagione non ha dimostrato di non avere una difesa di ferro, sono ben 14 le reti al passivo e 9 di queste sono arrivate proprio in casa. Da provare quindi il Multigol Ospite 1-2, un'opzione di scommessa offerta su Cplay a 1.56 mentre su Goldbet e Better paga 1.57.