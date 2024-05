Pronostico Atalanta-Bayer Leverkusen, le quote della finale di Europa League

Dopo aver mancato l'appuntamento in finale di Coppa Italia, l'Atalanta ci riprova in Europa League. Tra Gasperini e il trionfo c'è di mezzo quel Bayer Leverkusen giustiziere della Roma in semifinale. I tedeschi in stagione non hanno mai perso nelle 51 gare ufficiali giocate ma questa Dea può mettere in difficoltà la squadra di Xabi Alonso.