Pronostico Ternana-Bari, si riparte dall'1-1 del San Nicola

Un anno fa era ad un passo dalla promozione in Serie A (sogno infranto da Pavoletti), oggi rischia la retrocessione in Serie C . Il Bari deve vincere al Liberati dopo l'1-1 del San Nicola, viceversa la Ternana ha a disposizione due risultati su tre per mantenere la categoria.

Quanti gol al Liberati? ecco il pronostico

Il Bari ha vinto in trasferta solo a Cremona e a Brescia, per il resto ha messo insieme 8 pareggi e 9 sconfitte. Nelle 19 gare interne della regular season la Ternana ha vinto solo 5 volte, segnando 16 reti e incassandone altrettante. Al Liberati l'Under 2,5 si è visto in ben 14 occasioni e nelle ultime 4 ha sempre risposto presente anche il No Goal. Altra statistica degna di rilievo. Nelle ultime 8 partite casalinghe la Ternana non ha mai segnato neppure un gol nei primi tempi!

Partita sulla carta aperta a qualsiasi risultato con la Ternana (secondo i bookie) di poco favorita. Da tenere in considerazione il Multigol 1-3, offerto a 1.46 da Cplay, a 1.42 da Eurobet e a 1.37 da Sisal.