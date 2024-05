Serie A, pronostico e quote di Cagliari-Fiorentina

La scorsa settimana il Cagliari con il "2-0" ottenuto sul campo del Sassuolo ha dato inizio alla festa salvezza. Una festa che è pronta a continuare anche all'Unipol Domus contro la Fiorentina. La squadra allenata da Claudio Ranieri in questa stagione davanti al proprio pubblico ha fatto registrare 6 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte mentre la "Viola" in trasferta vanta 5 successi, 4 pareggi e ben 8 sconfitte.