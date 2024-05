Eredivisie, playoff Conference League: il pronostico di Nijmegen-G.A.Eagles

Al " Goffertstadion " il Nijmegen si prepara a sfidare il G.A.Eagles nell'andata delle semifinali playoff Conference League . La compagine guidata dalle direttive di Rogier Meijer in casa prima di perdere contro il Feyenoord (3-2) e l' Az Alkmaar (3-0) aveva fatto registrare ben 7 risultati utili consecutivi (6 vittorie e 1 pareggio), 9 considerando anche i due successi ottenuti in coppa.

Altalenante invece il G.A.Eagles in trasferta, soltanto 5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte in 17 partite. Da segnalare che il club giallorosso ha fatto registrare il Multigol 2-3 in 11 delle precedenti 12 gare esterne ufficiali disputate.

Porte violate al "Gofferstadion"

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 al termine del secondo tempo di gioco è proposto su Cplay a 2.05 mentre su Goldbet e Better paga doppio. Le due squadre in questa stagione si sono già affrontate in 3 occasioni, 3 match in cui l'esito Goal ha sempre risposto "presente" al novantesimo.