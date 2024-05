Serie A, quote e pronostico di Genoa-Bologna

Il programma della 38ª giornata di Serie A prevede il confronto tra il Genoa e il Bologna . La squadra allenata da Alberto Gilardino è posizionata nella parte centrale della classifica con 46 punti e la scorsa settimana ha perso per 1-0 sul campo della Roma . Il Bologna invece è reduce dal pareggio ottenuto al " Renato Dall'Ara " contro la Juventus , una vittoria sciupata dato che i felsinei non sono riusciti ad amministrare ben 3 reti di vantaggio (3-3).

Quote equilibrate

Il "Grifone" proverà a vincere davanti al proprio pubblico, le quote però pendono dalla parte di un Bologna che in questa stagione ha perso soltanto per tre volte in trasferta. Il segno 1 è in lavagna a 3.40 mentre il "2" è offerto su Cplay a 2.17, su Snai a 2.15 e su Bwin a 2.20.

Nel girone d'andata la sfida tra le due squadre terminò in parità, 1-1 al triplice fischio dell'arbitro. Altro Goal in arrivo? L'opzione che prevede almeno un gol per parte moltiplica la posta per 1.85.