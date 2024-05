La Roma in Champions, arriva la previsione dell'algoritmo: cosa può succedere

Con la vittoria dell'Europa League dell'Atalanta, la Roma può ancora sperare in un posto per la prossima Champions League. I giallorossi sono aritmeticamente sesti, e tutto dipenderà dai risultati dell'ultima giornata e del recupero post fine campionato tra Atalanta e Fiorentina. A fare chiarezza sulle possibilità di qualifica in UCL della squadra di De Rossi ci ha pensato un algoritmo.