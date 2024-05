Pronostici Eliteserien, quote e statistiche di Bodo Glimt-Kfum Oslo

Gialloneri favoriti

Il programma della 10ª giornata di campionato mette a confronto il Bodo Glimt e il KFUM Oslo, l'undici allenato da Kjetil Knutsen nelle prime 4 partite interne ha fatto registrare 3 vittorie e 1 pareggio. Oslo ancora imbattuto in trasferta, i biancorossi con 7 reti all'attivo e soltanto 2 al passivo hanno centrato per 3 volte il successo e una il pareggio.

Il Bodo Glimt in casa ha le carte per disputare una buona partita, quota popolare per il segno 1 in alternativa si può provare la "combo" che lega il successo dei gialloneri all'Over 2,5. Questa accoppiata è proposta su Cplay a 1.53 mentre su Goldbet e Better paga 1.60.