Serie A, pronostico Juventus-Monza: l'analisi del match

Serie A, Juventus e Monza a confronto nell'ultima giornata di campionato. La " Vecchia Signora " proverà a chiudere la stagione con una vittoria dopo aver sempre fatto registrare il segno X nelle precedenti 6 giornate del torneo. In questa stagione i bianconeri a Torino hanno perso soltanto contro l'Udinese mentre nei restanti 17 incontri disputati in casa hanno centrato per 10 volte il successo e 7 il pareggio (24 reti all'attivo e 11 al passivo).

Il Monza che si presenta all'Allianz Stadium è una squadra che non vince in campionato da ben 8 giornate consecutive (3 pareggi e 5 sconfitte). I brianzoli inoltre con solamente 16 gol segnati in trasferta viaggiano a una media di 0,88 reti realizzate a partita.

Bianconeri favoriti

Le quote pendono tutte dalla parte della Juventus. Intriga l'1 primo tempo (esito che il Monza "ritarda" da ben 6 gare di fila) proposto su Cplay a 1.75, su Snai a 1.77 e su Bet365 a 1.80.

Il Monza ha chiuso il 50% delle trasferte disputate in campionato con il Multigol 2-3 al 90'. La Juventus invece non ha mai fatto registrare la "Somma Gol 3" nelle ultime 10 gare del torneo. Su Cplay il Multigol 2-3, esito che azzererebbe il "ritardo" dei bianconeri, moltiplica la posta per 2.10 mentre su Goldbet e Better paga 2.05.