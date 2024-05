Serie A, pronostico e quote di Frosinone-Udinese

Al " Benito Stirpe " va in scena la sfida salvezza tra il Frosinone e l' Udinese . La classifica sorride alla squadra allenata da Eusebio Di Francesco , i ciociari avendo un punto in più rispetto ai friulani possono permettersi di pareggiare questo match.

Soulé e compagni in casa con 27 reti all'attivo e 30 al passivo vantano 7 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Capitolo Under/Over 2,5: il Frosinone davanti al proprio pubblico ha chiuso ben 14 incontri con più di 2,5 reti al novantesimo.

L'Udinese in trasferta vanta invece 4 successi, 8 pareggi e 6 sconfitte. La compagine bianconera lontano dai lidi amici viaggia a una media di 0,83 gol segnati e di 1,33 reti subite a partita.

Quote equilibrate

Per le quote il confronto tra le due squadre si preannuncia molto equilibrato. Il segno 1 al novantesimo è offerto su Cplay a 2.40 mentre su Bet365 ed Eurobet paga rispettivamente 2.38 e 2.45. La possibilità che sia invece l'Udinese ha conquistare i tre punti è proposta su Cplay a 3.05, su Snai a 3.10 e su Betsson a 3.15.

Vista l'importanza della partita non si può escludere che le due squadre utilizzino il primo tempo di gioco per studiarsi un pò. La "X" all'intervallo moltiplica una qualsiasi puntata per 2.15.