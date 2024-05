Serie A, pronostico e quote di Empoli-Roma

A 90 minuti dal termine del campionato ancora non si conosce il nome della terza squadra che dovrà salutare la Serie A . La classifica al momento ha decretato soltanto la retrocessione della Salernitana (ultima con 17 punti) e del Sassuolo (penultimo a quota 29). L' Empoli , terz'ultimo con 33 punti, si gioca la salvezza in casa contro una Roma che la scorsa settimana ha conquistato la certezza di chiudere il campionato al sesto posto. In caso di vittoria i toscani saranno aritmeticamente salvi poichè qualsiasi risultato uscirà dalla sfida tra il Frosinone (35 punti) e l' Udinese (34 punti) farà terminare certamente l' Empoli davanti ad una delle due.

Toscani a caccia dei tre punti

La squadra allenata da Davide Nicola non ha mai perso nelle precedenti tre gare disputate al "Castellani", alle vittorie centrate contro Torino (3-2) e Napoli (1-0) ha fatto seguito il pareggio con il Frosinone (0-0). Il segno 1 è proposto su Cplay a 1.90 mentre su Goldbet e Better moltiplica una qualsiasi puntata per 1.93. Goal e Over 2,5 non si possono escludere al triplice fischio dell'arbitro.